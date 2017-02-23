Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:33 am | Чикаго 2:33 am | Сан-Франциско 12:33 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыАрестовано 9 протестующих против строительства нефтепровода в Дакоте
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Арестовано 9 протестующих против строительства нефтепровода в Дакоте


Арестовано 9 протестующих против строительства нефтепровода в Дакоте
Фото: AmericaRU.com
Протесты в Северной Дакоте получили новый оборот. Власти готовятся закрыть лагерь активистов рядом с местом строительства, и во время новой конфронтации были арестованы 9 человек.

На месте остается еще 50 человек. Полиция не собирается предпринимать никаких действий против них. Лейтенант дорожного патруля Северной Дакоты Том Айверсон (Tom Iverson) заявил, что 9 человек были арестованы за то, что провоцировали офицеров и не подчинялись требованиям правоохранителей.

В результате задержания один человек был травмирован – он жаловался на боли в тазобедренном суставе после ареста.
Большинство протестующих покинуло лагерь до срока, установленного Инженерным корпусом армии – до 2 часов дня среды, 22 февраля. Причиной ликвидации лагеря указывается опасность весеннего паводка.

Напомним, сотни протестующих выступили против завершения строительства трубопровода Keystone в Северной Дакоте, потому что он пройдет через земли индейцев и территории национального парка. Дональд Трамп подписал указ о продолжении строительства объекта.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110103
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus