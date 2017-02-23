Арестовано 9 протестующих против строительства нефтепровода в Дакоте

23 февраля 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Протесты в Северной Дакоте получили новый оборот. Власти готовятся закрыть лагерь активистов рядом с местом строительства, и во время новой конфронтации были арестованы 9 человек.На месте остается еще 50 человек. Полиция не собирается предпринимать никаких действий против них. Лейтенант дорожного патруля Северной Дакоты Том Айверсон (Tom Iverson) заявил, что 9 человек были арестованы за то, что провоцировали офицеров и не подчинялись требованиям правоохранителей.В результате задержания один человек был травмирован – он жаловался на боли в тазобедренном суставе после ареста.Большинство протестующих покинуло лагерь до срока, установленного Инженерным корпусом армии – до 2 часов дня среды, 22 февраля. Причиной ликвидации лагеря указывается опасность весеннего паводка.Напомним, сотни протестующих выступили против завершения строительства трубопровода Keystone в Северной Дакоте, потому что он пройдет через земли индейцев и территории национального парка. Дональд Трамп подписал указ о продолжении строительства объекта.