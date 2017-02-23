Джек-пот Powerball достиг 435 миллионов долларов

23 февраля 2017 года, 10:35

Фото: AmericaRU.com

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Джек-пот Powerball достиг астрономической суммы - 435 миллионов долларов. Это седьмой по величине джек-пот в истории лотереи.Выигрышные номера розыгрыша в среду: 52, 10, 61, 28, 13 и 02. Розыгрыши проводятся каждую среду и субботу, и поскольку никто в среду не выиграл, размер джек-пота увеличился.Самый большой приз в истории лотереи составил 1,6 миллиардов долларов. Он был разыгран в январе 2016 года, победителями стали жители Теннеси. Летом 2016 года игрок из Нью-Хэмпшира получил выигрыш в размере 478 миллионов долларов.Лотерея разыгрывается в 44 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.