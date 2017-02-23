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Главная страница → Раздел: В миреРоссия запустила в космос последнюю ракету Союз-У
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Россия запустила в космос последнюю ракету «Союз-У»


Россия запустила в космос последнюю ракету Союз-У
Фото: AmericaRU.com
Россияне в последний раз применили ракету «Союз-У» для вывода корабля на орбиту Земли. Носитель успешно справился с поставленной задачей. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«22 февраля 2017 года в 08:58 мск с (…) космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) "Союз-У", которая вывела на заданную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-05". Этот пуск стал последним для самой массовой и одной из самых надёжных модификаций в семействе легендарных РН "Союз"», - рассказали в ведомстве, уточнив, что грузовик штатно отделился от ракеты через 9 минут после старта и начал свой путь к Международной космической станции. Его прибытие туда состоится через 2 дня.

«Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр "Орлан-МКС", оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС», - сообщили в Роскосмосе.

Отметим, что «Союз-У» эксплуатируется уже более 40 лет – с 1973 года. За это время было произведено аж 788 пусков данной ракеты, из которых аварийными оказались всего 22.

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