В 2017 году украинцы потратят на оружие 9 млрд гривен

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники предусмотрено около 9 миллиардов гривен. Украина никогда этого не делала», - заявил украинский лидер на оперативном собрании с руководителями Вооруженных сил Украины.
Он признал, что эта сумма не так велика, как бы хотелось. «Оборонный заказ более чем скромен, если брать во внимание мировые цены и расходы агрессора. Но довольно ощутим для украинского бюджета и для украинских налогоплательщиков», - отметил Порошенко.
Он также добавил, что приоритетными для ВСУ в этом году станут восстановление надёжной системы ПВО, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации и артиллерии, а также развитие систем телекоммуникации.
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