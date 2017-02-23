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Главная страница → Раздел: УкраинаВ 2017 году украинцы потратят на оружие 9 млрд гривен
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В 2017 году украинцы потратят на оружие 9 млрд гривен


В 2017 году украинцы потратят на оружие 9 млрд гривен
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
В этом году украинцы потратят на новое оружие для военных беспрецедентную для себя сумму – 9 миллиардов гривен. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко, передаёт его пресс-служба.

«В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники предусмотрено около 9 миллиардов гривен. Украина никогда этого не делала», - заявил украинский лидер на оперативном собрании с руководителями Вооруженных сил Украины.

Он признал, что эта сумма не так велика, как бы хотелось. «Оборонный заказ более чем скромен, если брать во внимание мировые цены и расходы агрессора. Но довольно ощутим для украинского бюджета и для украинских налогоплательщиков», - отметил Порошенко.

Он также добавил, что приоритетными для ВСУ в этом году станут восстановление надёжной системы ПВО, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации и артиллерии, а также развитие систем телекоммуникации.

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