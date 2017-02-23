Российские военные построят в Подмосковье Рейхстаг для детей и подростков

Фото: AmericaRU.com
Такой информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с депутатами Государственной Думы. «Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект», - заявил глава оборонного ведомства, уточнив, что речь идёт о парке в подмосковном городе Кубинке.
Помимо «Рейхстага» военные разместят там утилизированную атомную подлодку «Архангельск», являющейся одной из крупнейших субмарин мира.
Отметим, что Юнармия – это всероссийское военно-патриотическое общественное движение для школьников. Оно было создано президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2015 года с целью патриотического воспитания молодёжи.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Девочка в Верховном суде отстояла право приводить служебную собаку в школу →
- Россия запустила в космос последнюю ракету «Союз-У» →
- В России появились пропагандистские войска →
- Медэксперты США пока не смогли установить причину смерти постпреда РФ в ООН Чуркина →
- В Белом доме снова заговорили о «большой сделке» с Кремлём →
- Бывший министр администрации Гонконга был приговорен к тюремному заключению за проступок →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110095
http://www.americaru.com/news/110095