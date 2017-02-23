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Главная страница → Раздел: В миреРоссийские военные построят в Подмосковье Рейхстаг для детей и подростков
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Российские военные построят в Подмосковье Рейхстаг для детей и подростков


Российские военные построят в Подмосковье Рейхстаг для детей и подростков
Фото: AmericaRU.com
По инициативе Минобороны РФ в Подмосковье строится макет немецкого Рейхстага, который смогут штурмовать школьники из Юнармии. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Такой информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с депутатами Государственной Думы. «Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект», - заявил глава оборонного ведомства, уточнив, что речь идёт о парке в подмосковном городе Кубинке.

Помимо «Рейхстага» военные разместят там утилизированную атомную подлодку «Архангельск», являющейся одной из крупнейших субмарин мира.

Отметим, что Юнармия – это всероссийское военно-патриотическое общественное движение для школьников. Оно было создано президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2015 года с целью патриотического воспитания молодёжи.
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