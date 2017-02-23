В России появились пропагандистские войска

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - заявил глава российского оборонного ведомства, отметив, что качество пропаганды в РФ сейчас повышают специально созданные Войска информационных операций.
Шойгу подчеркнул, что это формирование «гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы (РФ – ред.) создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой».
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