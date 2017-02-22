Американцы в этом году увидят солнечное затмение, бывающее раз в жизни

22 февраля 2017 года, 20:30

Фото: AmericaRU.com

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Ночь в середине дня возможна – именно такое солнечное затмение, которое бывает не чаще 40 лет, смогут увидеть жители Соединенных Штатов в этом году. Редкое небесное явление будет наблюдаться 21 августа.Именно в этот день Луна пройдет между Землей и Солнцем и полностью перекроет солнечный свет. Миллионы американцев станут свидетелями полного солнечного затмения впервые с 1979 года.Тень Луны будет проходить с Тихоокеанского побережья через всю страну к Атлантике. Полное солнечное затмение будет видимо в широкой полосе порядка 130 километров – от Орегона до Южной Каролины. Весь цикл затмения будет длиться около 2,5 минут.В следующий раз полное солнечное затмение для американцев будет видно 12 августа 2045 года.