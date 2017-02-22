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В Украине опасаются нападения России со стороны Приднестровья


В Украине опасаются нападения России со стороны Приднестровья
Фото: AmericaRU.com
Россия может использовать свой военный контингент в непризнанном Приднестровье для нападения на Украину. Это президент Украины Пётр Порошенко обсудил на встрече с руководством украинских Вооруженных сил, передаёт Укринформ.

«Российский военный контингент на юго-западе - в приднестровском регионе Республики Молдова, не контролируемом Кишиневом - тоже может быть использован в любое время для атаки на нашу территорию», - заявил Порошенко, отметив, что в случае такого развития событий россияне, вероятней всего, объединят приднестровский контингент с крымским.

«И хотя их там (в приднестровском регионе Республики Молдова — ред.), по нашим данным, и не так много, они в качестве вспомогательной силы к более чем 20 тысячам военных в аннексированном Крыму способны создать нам дополнительные проблемы», - подчеркнул президент.
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