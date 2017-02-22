Ранняя весна принесет ранний старт сезона аллергий

22 февраля 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

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Американские медики прогнозируют, что раннее начало весны в этом году станет причиной досрочного прихода сезона аллергий – по меньшей мере, на две недели раньше обычного. Из-за теплой зимы и преждевременного потепления деревья зацветут раньше, а значит – аллергики начнут страдать от обострения раньше времени.Как правило, к концу февраля сезон аллергий еще не наступает, но в этом году ситуация другая, говорит Энн Зиллиох, специалист по астме и аллергия в клинике Ойстер-Пойнт, Ньюпорт. Уже сейчас американцы жалуются на кашель и зуд в глазах – как правило, эти симптомы появляются в период активного цветения и опыления растений.«Многие люди пойманы теплом врасплох, потому что они не привыкли к такой погоде в феврале. Американцы хотят погулять на свежем воздухе, в выходные многие отправляются в парки или кататься на велосипедах. И вдруг в конце зимы начинают испытывать приступы аллергии», - говорит аллероолог Стивен Шилд (Stephen Shield)Более 67 миллионов американцев страдают от аллергии на пыльцу, плесень или домашних животных. Врачи советуют всем, кто знает о своем недуге, запастись медикаментами и начинать традиционный курс лечения досрочно.