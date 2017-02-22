Ранняя весна принесет ранний старт сезона аллергий

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Как правило, к концу февраля сезон аллергий еще не наступает, но в этом году ситуация другая, говорит Энн Зиллиох, специалист по астме и аллергия в клинике Ойстер-Пойнт, Ньюпорт. Уже сейчас американцы жалуются на кашель и зуд в глазах – как правило, эти симптомы появляются в период активного цветения и опыления растений.
«Многие люди пойманы теплом врасплох, потому что они не привыкли к такой погоде в феврале. Американцы хотят погулять на свежем воздухе, в выходные многие отправляются в парки или кататься на велосипедах. И вдруг в конце зимы начинают испытывать приступы аллергии», - говорит аллероолог Стивен Шилд (Stephen Shield)
Более 67 миллионов американцев страдают от аллергии на пыльцу, плесень или домашних животных. Врачи советуют всем, кто знает о своем недуге, запастись медикаментами и начинать традиционный курс лечения досрочно.
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