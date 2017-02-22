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Астрономы обнаружили самый крупный и самый отдаленный пульсар во Вселенной


Астрономы обнаружили самый крупный и самый отдаленный пульсар во Вселенной
Фото: AmericaRU.com
Международная группа астрономов обнаружила пульсар-рекордсмен – это самый мощный и самый отдаленный подобный объект во Вселенной.

Пульсар, получивший название NGC 5907 X-1, находится в спиральной галактике NGC 5907, которая также известна как Острие Ножа или Осколок. Изображения, полученные космическим телескопом Чандра, и оптические данные Sloan Digital Sky Survey показывают рентгеновскую пульсацию вращающейся нейтронной звезды, которая имеет период 1,13.

Дополнительные данные телескопа ЕСА XMM-Newton позволили определить местонахождение пульсара – в 50 миллионах световых лет от Земли. В исследовании, опубликованном в журнале Science, группа астрономов заявляет, что это не только самый далекий найденный пульсар, но и самый яркий. Он в тысячу раз мощнее, чем ранее считалось возможным.

Пульсары - быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые возникают в результате разрушения нейтронной звезды. Они имеют невероятную плотность и при вращении испускают мощное излучение. Говоря образно, они похожи на маяки, изучающие сильные пучки света.
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