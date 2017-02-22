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Главная страница → Раздел: События/СкандалыКапсула Dragon компании SpaceX не смогла доставить груз на МКС
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Капсула Dragon компании SpaceX не смогла доставить груз на МКС


Капсула Dragon компании SpaceX не смогла доставить груз на МКС
Фото: AmericaRU.com
Грузовой корабль SpaceX с грузовой капсулой Dragon, несущей почти 3,5 тонны необходимых ресурсов, прервал свое сближение с Международной космической станцией рано утром 22 февраля. Отмена стыковки связана со сбоем навигационной программы, сообщают представители НАСА.

Еще одна попытка доставить груз на станцию произойдет завтра. 23 февраля.

Беспилотный корабль SpaceX прервал сближение с МКС в 3.25 утра после того, как были обнаружены неправильные данные в ПО навигационной системы позиционирования. Программа используется для точного определения места орбитальной лаборатории в небе, отметил специалисты НАСА Роб Навиас.

Космический аппарат находился в 1200 метров от станции, когда произошел сбой. Астронавтам МКС ничто не угрожало, заявил Нависа. «Сама капсула работала исправно. Она делала все именно так, как было разработано. Она вышла на маневре к стыковке, когда было определено неверное значение», - подчеркнул представитель аэрокосмического агентства.

Навигационное программное обеспечение будет скорректировано инженерами компании SpaceX, и Dragon доставит 2500 кг полезной нагрузки для экипажа космической станции в четверг утром.
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