Капсула Dragon компании SpaceX не смогла доставить груз на МКС

Фото: AmericaRU.com
Еще одна попытка доставить груз на станцию произойдет завтра. 23 февраля.
Беспилотный корабль SpaceX прервал сближение с МКС в 3.25 утра после того, как были обнаружены неправильные данные в ПО навигационной системы позиционирования. Программа используется для точного определения места орбитальной лаборатории в небе, отметил специалисты НАСА Роб Навиас.
Космический аппарат находился в 1200 метров от станции, когда произошел сбой. Астронавтам МКС ничто не угрожало, заявил Нависа. «Сама капсула работала исправно. Она делала все именно так, как было разработано. Она вышла на маневре к стыковке, когда было определено неверное значение», - подчеркнул представитель аэрокосмического агентства.
Навигационное программное обеспечение будет скорректировано инженерами компании SpaceX, и Dragon доставит 2500 кг полезной нагрузки для экипажа космической станции в четверг утром.
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