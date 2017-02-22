Uber начинает пилотную программу использования беспилотников в Аризоне

22 февраля 2017 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com

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В Темпе, штат Аризона, стартует пилотная программа компании Uber, в рамках которой пассажиров будут развозить машины с беспилотным управлением.За рулем специально оборудованных автомобилей Volvo XC90 по-прежнему будет присутствовать водитель, но лишь для того, чтобы убедиться, что поездки проходят гладко, а также для успокоения клиентов. С заднего сидения пассажиру могут видеть на мониторе, как работают датчики беспилотной системы.В тестовых поездках внедорожники легко лавировали на оживленных улицах Темпы, при этом система успешно корректировала условия движения и скорость, фиксировала дорожные знаки и светофоры.Губернатор Аризоны Даг Дьюси (Doug Ducey) выразил радость, что пилотная программа Uber стартует именно в этом штате, а не в Калифорнии.