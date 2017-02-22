American Airlines вводит новый тариф для тех, кто хочет сэкономить

Фото: AmericaRU.com
Тариф вскоре будет введен на 10 маршрутах внутреннего рынка. Билеты «Базового экономического» будут доступны с 1 марта для полетов в Филадельфию, Даллас, Форт-Лодердейл, Майами, Новый Орлеан и Шарлотту. Эти маршруты выбраны в качестве стартовых, поскольку в этих регионах «присутствуют различные конкурентные ситуации».
«Новые тарифы предоставляют своим клиентам возможность оплачивать только те услуги, которые они хотят», - говорится в заявлении авиакомпании.
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