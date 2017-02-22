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Главная страница → Раздел: ЭкономикаAmerican Airlines вводит новый тариф для тех, кто хочет сэкономить
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American Airlines вводит новый тариф для тех, кто хочет сэкономить


American Airlines вводит новый тариф для тех, кто хочет сэкономить
Фото: AmericaRU.com
Если пассажир готов отказаться от повышенной комфортности в пользу экономии, крупнейший американский авиаперевозчик American Airlines вводит новый тариф «Базовый экономический». Билеты по этому тарифу станут дешевле, поскольку покупатель не будет оплачивать дополнительные услуги, включая заблаговременный выбор места.

Тариф вскоре будет введен на 10 маршрутах внутреннего рынка. Билеты «Базового экономического» будут доступны с 1 марта для полетов в Филадельфию, Даллас, Форт-Лодердейл, Майами, Новый Орлеан и Шарлотту. Эти маршруты выбраны в качестве стартовых, поскольку в этих регионах «присутствуют различные конкурентные ситуации».

«Новые тарифы предоставляют своим клиентам возможность оплачивать только те услуги, которые они хотят», - говорится в заявлении авиакомпании.
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