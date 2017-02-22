Поклонники Дэвида Боуи хотят создать гигантскую светящуюся молнию в родном городе певца

22 февраля 2017 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110077

На родине знаменитого музыканта Дэвида Боуи (David Bowie) – в Брикстоне, южный Лондон, - группа художников собирается возвести светящуюся молнию высотой с двухэтажное здание. Так поклонники хотят почтить память умершего год назад кумира.С молнией на лице Дэвид Боуи впервые появился на обложке своего альбома «Aladdin Sane» в 1973 году. Позднее этот образ запомнился любителям музыки как одно из самых ярких проявлений британского рок-идола. Согласно плану, гигантская светящаяся молния, которая станет мемориалом Боуи, будет возведена в пяти улицах от места рождения певца.«Когда Боуи умер, мир потерял непревзойденный талант. Брикстон потерял своего сына. На месте его рождения появится постоянный мемориал», - говорится в пресс-релизе проекта. Стоимость объекта – порядка 1,2 миллионов долларов. Деньги на него собирают в рамках кампании по краудфандингу.Дэвид Боуи умер в 2016 году в возрасте 69 лет после 18-месячной борьбы с раком.