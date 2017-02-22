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Главная страница → Раздел: АналитикаДень Маргариты. Около 19% американцев обожают знаменитый коктейль
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День Маргариты. Около 19% американцев обожают знаменитый коктейль


День Маргариты. Около 19% американцев обожают знаменитый коктейль
Фото: AmericaRU.com
В США сегодня отмечают неформальный праздник – День Маргариты. Новое исследование показало, что многие американцы регулярно пьют известный коктейль.

Национальный день Маргариты, который отмечается 22 февраля – лишний повод насладиться терпким вкусом цитрусового коктейля. Согласно результатам опроса, проведенного NationalToday.com, каждый пятый американец обожает этот напиток. Порядка 6% опрошенных ожидают провести дикую ночь, когда пьют Маргариту. Только 10% респондентов не любят его вовсе, а 7% - ни разу его не пробовали. Среди женщин коктейль более популярен, чем среди мужчин. Более того, 2% опрошенных мужчин считают Маргариту «девчачьим» напитком.

Кроме того, в опросе американцы рассказали, как именно предпочитают готовить Маргариту. Порядка 14% любят замораживать уже готовый продукт, 8% - добавлять колотый лед. Остальные 78% не смогли выбрать лучший вариант.

Исследование также показало, что для многих выбор этого напитка многое говорит о личности человека – 50% женщин и 41% мужчин полагают, что после Маргариты люди кажутся более энергичными и открытыми.
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