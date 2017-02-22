В магазине Нью-Джерси обнаружена фальшивая бомба, 200 человек эвакуировали

22 февраля 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

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В одном из магазинов Нью-Джерси было обнаружено поддельное взрывное устройство. О заложенной бомбе сообщил в полицию по телефону посетитель. Из соображений безопасности были эвакуированы все посетители и персонал, а также жители нескольких соседних домов – всего порядка 200 человек.Подозрительное устройство было проверено саперами из спецподразделения полиции. К счастью, оно оказалось ненастоящим. С помощью специального робота устройство разобрали на части и признали нерабочим. По сообщению полиции, бомба выглядела как пачка динамитных шашек, связанных вместе.Фейковую бомбу заложили на территории продовольственного магазина на Сент-Джордж-авеню. Полиция оцепила целый район, включая оживленную площадь поблизости.Инцидент расследуется с участием ФБР.Напомним, в сентябре прошлого года 29-летний Ахмад Хан Рахами (Ahmad Khan Rahami) заложил взрывное устройство неподалеку от железнодорожного вокзала Нью-Джерси и на Манхэттене.