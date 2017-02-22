На Статуе Свободы развернули баннер «Добро пожаловать, беженцы»

Фото: AmericaRU.com
Представитель службы Джерри Уиллис (Jerry Willis) заявил, что на обзорной площадке на вершине пьедестала статуи неизвестные развернули баннер размером 1 на 6 метров. Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. Надпись сняли спустя час после того, как она появилась на одном из главных символов Америки.
Уиллис заявил, что правила запрещают размещение любых баннеров на статуе, и неважно, что именно на них может быть изображено.
Баннер был вывешен на следующий день после того, как Министерство национальной безопасности США объявило о начале новой стратегии борьбы с нелегальной миграцией.
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