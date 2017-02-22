Украинцы объяснили, почему заблокировали проект о смерти Чуркина

Фото: AmericaRU.com / UN Photo
Отметим, что на такое решение весьма агрессивно отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», - написала россиянка в Facebook.
В ответ на это в украинском МИД заявили, что проект России по Чуркину – нонсенс, и подобный документ никогда в Совбезе ООН не принимался. «Была совершенно другая ситуация. Было предложение российской стороны принять заявление председателя Совета Безопасности относительно трагического происшествия, которое предусматривало проведение отдельного заседания по этому вопросу, но таких случаев никогда не было в истории ООН. Таких прецедентов нет. Было принято заявление для прессы в связи с этой трагической ситуацией», - объяснила Беца.
Напомним, Чуркин скончался 20 февраля. Находясь в здании миссии РФ в ООН в Нью-Йорке, дипломат почувствовал себя плохо. Он был немедленно госпитализирован. Но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По предварительной информации, Чуркин мог умереть из-за проблем с сердцем.
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