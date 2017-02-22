США в ООН призвали Москву «продемонстрировать приверженность миру»

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Manuel Elias
«Россия пытается дестабилизировать Украину и покушается на суверенитет Украины и ее территориальную целостность», - заявила американка, отметив, что Москва своей агрессией пытается «помешать тем переменам, которых хотели украинцы».
«США считают, что улучшение отношений с Россией возможно. В конец концов, мы сталкиваемся со многими общими угрозами. Однако более широкое сотрудничество с Россией невозможно в ущерб безопасности наших европейских друзей и союзников… Мы призываем Россию продемонстрировать приверженность миру, полностью выполнив положения минских соглашений. США и ЕС едины в том, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не выполнит всех своих обязательств. Наши отдельные санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине», - констатировала Хейли.
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