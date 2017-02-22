Порошенко предложил усилить санкции против России из-за «паспортов» «ДНР/ЛНР»

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик», - заявил Порошенко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.
«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от Минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий до усиления санкций», - добавил Порошенко.
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