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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко предложил усилить санкции против России из-за паспортов ДНР/ЛНР
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Порошенко предложил усилить санкции против России из-за «паспортов» «ДНР/ЛНР»


Порошенко предложил усилить санкции против России из-за паспортов ДНР/ЛНР
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко призвал Запад усилить санкции против России, признавшей на своей территории «документы», выданные сепаратистскими «ДНР/ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик», - заявил Порошенко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от Минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий до усиления санкций», - добавил Порошенко.

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