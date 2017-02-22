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Главная страница → Раздел: В миреМедэксперты США пока не смогли установить причину смерти постпреда РФ в ООН Чуркина
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Медэксперты США пока не смогли установить причину смерти постпреда РФ в ООН Чуркина


Медэксперты США пока не смогли установить причину смерти постпреда РФ в ООН Чуркина
Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Paulo Filgueiras
Американским патологоанатомам потребовались дополнительные тесты для определения причины смерти постпреда России в ООН Виталия Чуркина, скоропостижно скончавшегося в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Об этом сообщило агентство Assosiated Press.

По данным журналистов, медицинским экспертам потребовались дополнительные анализы, в частности токсикологический тест. По предварительным данным, постановка точного диагноза займет несколько недель.

Отметим, что данная информация очень не понравилась Москве, передаёт агентство ТАСС. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступила с официальным призывом к властям США пресечь просачивание данных о смерти Чуркина в СМИ. «Мы обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам», - заявила россиянка, выразив надежду, что они не будут «узнавать о деталях экспертизы из непроверенных источников, бульварной прессы или даже уважаемых изданий, которые оперируют информацией в виде утечек».

Напомним, Чуркин скончался 20 февраля. Находясь в здании миссии РФ в ООН в Нью-Йорке, дипломат почувствовал себя плохо. Он был немедленно госпитализирован. Но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По предварительной информации, Чуркин мог умереть из-за проблем с сердцем.
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