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В Белом доме снова заговорили о «большой сделке» с Кремлём


В Белом доме снова заговорили о большой сделке с Кремлём
Фото: AmericaRU.com
Резкое похолодание российско-американских отношений, возникшее после ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, похоже, возвращается в привычное русло. В Вашингтоне снова вспомнили о возможной «большой сделке» Трампа с Путиным. Об этом сообщило издание CBS News, ссылаясь на спикера Белого дома Шона Спайсера.

«Позиция президента (Дональда Трампа) будет решающей. Если сделка будет возможна, он попытается её «провернуть». Если он сможет найти общий язык (с Россией – ред.) в борьбе с ИГИЛ, росте экономики, он попытается это сделать. Если это будет в интересах США, он будет пытаться», - заверил Спайсер.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что Трамп – успешный бизнесмен и парламентарий, и это увеличивает его шансы на то, что договорённостей с Москвой таки удастся достичь.

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