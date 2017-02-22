В Белом доме снова заговорили о «большой сделке» с Кремлём

Фото: AmericaRU.com
«Позиция президента (Дональда Трампа) будет решающей. Если сделка будет возможна, он попытается её «провернуть». Если он сможет найти общий язык (с Россией – ред.) в борьбе с ИГИЛ, росте экономики, он попытается это сделать. Если это будет в интересах США, он будет пытаться», - заверил Спайсер.
Представитель Белого дома также подчеркнул, что Трамп – успешный бизнесмен и парламентарий, и это увеличивает его шансы на то, что договорённостей с Москвой таки удастся достичь.
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