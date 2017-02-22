У владельцев котов нет проблем с психическим здоровьем

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Medicine». Ученые впервые рассмотрели наличие кота в доме как фактор риска развития психоза. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — внутриклеточный паразит, обычно обитающий в кишечнике домашних кошек. В качестве «промежуточных» хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в том числе и люди. Люди могут заразиться паразитом при контакте с экскрементами кошек.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 60 миллионов человек в Соединенных Штатах могут быть заражены паразитом. Тем не менее, большинство людей испытывают лишь несколько симптомов, но у беременных женщин и лиц с ослабленной иммунной системой болезнь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе повреждение мозга, глаз и других органов.
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