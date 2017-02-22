Бывший министр администрации Гонконга был приговорен к тюремному заключению за проступок

Фото: AmericaRU.com
После вынесения приговора жена Цанга сказала, что разочарована результатом слушания и планирует подать апелляцию. Суд присяжных признал 72-летнего Цанга виновным в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей. Он был осужден за сокрытие деталей аренды квартиры у бизнесмена, занимавшегося вопросами недвижимости и одновременно являвшегося крупным акционером компании Wave Media. Кабинет Цанга одобрил предоставление Wave Media лицензии на вещание как раз в момент подписания соглашения на аренду пентхауса.
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