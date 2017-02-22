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Главная страница → Раздел: В миреБывший министр администрации Гонконга был приговорен к тюремному заключению за проступок
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Бывший министр администрации Гонконга был приговорен к тюремному заключению за проступок


Бывший министр администрации Гонконга был приговорен к тюремному заключению за проступок
Фото: AmericaRU.com
Бывший министр администрации Гонконга Дональд Цанг (Donald Tsang) был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения после того, как его признали виновным в совершении проступка. Он стал самым высокопоставленным осужденным рыцарем Ордена Британской империи.

После вынесения приговора жена Цанга сказала, что разочарована результатом слушания и планирует подать апелляцию. Суд присяжных признал 72-летнего Цанга виновным в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей. Он был осужден за сокрытие деталей аренды квартиры у бизнесмена, занимавшегося вопросами недвижимости и одновременно являвшегося крупным акционером компании Wave Media. Кабинет Цанга одобрил предоставление Wave Media лицензии на вещание как раз в момент подписания соглашения на аренду пентхауса.
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