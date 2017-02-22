Онлайн-продажи Wal-Mart подскочили на 29 процентов

Фото: AmericaRU.com
Как и другие предприятия розничной торговли, Wal-Mart пытается улучшить онлайновые операции, чтобы бросить вызов компании Amazon, на долю которой в прошлом году пришлось 33 процента общего объема онлайновых продаж в США, по данным исследовательской фирмы Euromonitor.
Wal-Mart заняла второе место, обогнав EBay, объем онлайн-продаж которой составляет 7,8 процентов, по сравнению с 7,4 процентами в 2015 году. Тем не менее, онлайн продажи Wal-Mart составили лишь около 14 миллиардов долларов, по сравнению с 94 миллиардами долларов Amazon.
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