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Преимущества и риски терапии тестостероном


Преимущества и риски терапии тестостероном
Фото: AmericaRU.com
Терапия тестостероном, которая назначается мужчинам старше 65 лет, имеющим низкий уровень гормона, содержит в себе как пользу, так и риски для здоровья.

Результаты исследования были опубликованы в журналах «Journal of American Medicine» и «JAMA Internal Medicine». Специалисты Школы медицины Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что лечение тестостероном улучшает плотность костной ткани и снижает выраженность анемии. Однако терапия способствует накоплению бляшек в коронарных артериях, в то время как не приносит никакого улучшения когнитивным функциям. Кроме того, терапия тестостероном коррелирует с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 40 лет и старше.

Терапия тестостероном рекомендуется мужчинам, у которых уровень мужского гормона в крови находится ниже нормы. Симптомы низкого уровня гормона включают слабое половое влечение, усталость, выпадение волос и снижение мышечной массы.
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