Житель Миссури обвиняется в попытке помочь организовать нападение, вдохновленное ИГИЛ

22 февраля 2017 года, 11:52

Фото: AmericaRU.com

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В Миссури 25-летний мужчина был обвинен в попытке оказать материальную поддержку людям, которые, как он считал, планировали нападение, вдохновленное боевиками Исламского государства, говорится в заявлении Управления юстиции США.На самом же Роберт Лоренцо Хестер-младший (Robert Lorenzo Hester Jr.) общался с агентами ФБР под прикрытием, которые выдумали план нападения на Кансас-Сити. "Общение началось в социальных медиа, а затем переодетые сотрудники правоохранительных органов встретились с подсудимым, который неоднократно выражал свое намерение участвовать в насильственном джихаде против Соединенных Штатов", - заявил прокурор Тэмми Дикинсон (Tammy Dickinson).В переписке с агентом ФБР Хестер писал, что правительство США должно быть свергнуто. Кроме того, он говорил, что хочет, чтобы наступил "глобальный джихад". Затем агент попросил подозреваемого купить несколько пунктов в списке, среди которых были клейкая лента, медная проволока и кровельные гвозди. По его словам, это помогло бы устроить нападение. "Я готов помочь всем чем смогу", - написал Хестер.