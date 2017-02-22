К 2030 году в Южной Корее увеличится продолжительности жизни

22 февраля 2017 года, 11:34

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что к 2030 году средняя продолжительность жизни во всем мире возрастет. Продолжительность жизни увеличивается за счет улучшения здоровья матери и ребенка, а также улучшения состояния здоровья взрослого.В среднем во многих странах для женщин продолжительность жизни превышает 85 лет, но в Южной Корее, по прогнозам, она увеличится до 90 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 71 год.Нездоровый образ среди мужчин, в том числе более высокие уровни курения и потребления алкоголя, долгое время объясняло большую продолжительность жизни женщин, говорят исследователи. Средняя продолжительность жизни среди мужчин в Южной Корее к 2030 году составит 84 года. Авторы исследования из Имперского колледжа в Лондоне считают, что в настоящее время разрыв между мужчинами и женщинами сокращается, поскольку образ жизни полов становится похожим.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet».