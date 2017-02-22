Полицейский помог 10-летней девочке выполнить домашнее задание

22 февраля 2017 года, 11:17

Фото: AmericaRU.com

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Служить, защищать и помогать с математикой? Сотрудник правоохранительных органов Мариона, штат Огайо, помог школьнице с домашним заданием. Девочка обратилась к полицейским, написав сообщение в Фейсбуке."У меня возникли проблемы с домашней работой. Не могли бы вы помочь мне?" – написала 10-летняя Лена. Ей ответил лейтенант Бии Джей Грубер: "Что случилось?". Оказалось, что ребенок не мог решить пример: (8+29) х 15. "Сначала нужно сложить числа в скобках, а потом умножить на 15", - объяснил Грубер. Но у девочки возник еще один вопрос: "А если (90+27) + (29+15) х 2. Что нужно сделать в первую очередь?". Полицейский объяснил, что нужно сложить суммы чисел в скобках и умножить результат на два.Мать Лены поделилась перепиской в социальной сети и поблагодарила Департамент полиции за построение отношений с сообществом. Ее сообщение перепостили более 2600 раз. Полицейский поблагодарил всех за поддержку, но признался, что неправильно подсказал порядок действий во втором примере.