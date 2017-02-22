Администрация Трампа подготовила новый указ, целью которого не является массовая депортация

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По словам федеральных властей, реализация многих из изменений, описанных министром внутренней безопасности Джоном Келли (John Kelly), займет некоторое время из-за затрат и материально-технических проблем. Кроме того, сообщается, что сотрудники пограничной и иммиграционной служб будут пользоваться своими полномочиями с осторожностью и осмотрительностью.
Тем не менее, новая мера, о которой СМИ впервые написали в минувшие выходные, была встречена защитниками прав иммигрантов с возмущением в связи с опасениями, что эта директива приведет к злоупотреблениям при пограничном контроле. «У нас нет персонала, времени и ресурсов, чтобы провести массовую депортацию. Это целиком и полностью плод воображения людей», - сказал представитель Департамента внутренней безопасности.
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