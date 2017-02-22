Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:02 am | Чикаго 4:02 am | Сан-Франциско 2:02 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыИз-за наводнения в Сан-Хосе были эвакуированы жители более 200 домов
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Из-за наводнения в Сан-Хосе были эвакуированы жители более 200 домов


Из-за наводнения в Сан-Хосе были эвакуированы жители более 200 домов
Фото: AmericaRU.com
В результате наводнения на юге Сан-Хосе, которое затопило несколько районов, сотрудники пожарной охраны и команды спасателей помогают на лодках эвакуировать сотни человек.

Во вторник утром в реке Койот-Крик поднялся уровень воды, но вода продолжает выходить из берегов, что создает проблемы возле парка Келли. Два наиболее пострадавших района расположены на юге Сан-Хосе. Жилой комплекс и несколько домов в районе Сентер и Фелан были затоплены.

Пожарным даже пришлось спасать людей, сидящих на деревьях. "Уровень воды в Койот-Крик поднялся из-за воды, поступающей из водохранилища Андерсона. Все окрестности затоплены", - сказал представитель Службы пожарной охраны Сан-Хосе капитан Митч Матлоу (Mitch Matlow). Он добавил, что для эвакуации людей в безопасное место спасатели использовали лодки и другие транспортные средства. Администрация города объявила чрезвычайную ситуацию.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110043
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus