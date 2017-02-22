Из-за наводнения в Сан-Хосе были эвакуированы жители более 200 домов

Фото: AmericaRU.com
Во вторник утром в реке Койот-Крик поднялся уровень воды, но вода продолжает выходить из берегов, что создает проблемы возле парка Келли. Два наиболее пострадавших района расположены на юге Сан-Хосе. Жилой комплекс и несколько домов в районе Сентер и Фелан были затоплены.
Пожарным даже пришлось спасать людей, сидящих на деревьях. "Уровень воды в Койот-Крик поднялся из-за воды, поступающей из водохранилища Андерсона. Все окрестности затоплены", - сказал представитель Службы пожарной охраны Сан-Хосе капитан Митч Матлоу (Mitch Matlow). Он добавил, что для эвакуации людей в безопасное место спасатели использовали лодки и другие транспортные средства. Администрация города объявила чрезвычайную ситуацию.
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