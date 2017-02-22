На Донбассе ожидают прибытия из РФ очередной группировки «казаков»

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Согласно информации штаба ОК "Донецк" ("1-й АК ДНР"), в "ДНР" в ближайшее время ожидается прибытие нового подразделения "казаков", формирование которого осуществляется в Ростовской области (РФ)», - рассказал депутат, уточнив, что новоприбывшие «казаки», скорее всего, войдут в состав «3-го батальона специального назначения ДНР».
Тымчук также напомнил, что ранее в этом году на Донбасс из РФ уже прибыло одно из «казачьих» подразделений.
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