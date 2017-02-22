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Главная страница → Раздел: УкраинаКиев предложил Совбезу ООН лишить Москву права вето на вопросы, касающиеся Донбасса
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Киев предложил Совбезу ООН лишить Москву права вето на вопросы, касающиеся Донбасса


Киев предложил Совбезу ООН лишить Москву права вето на вопросы, касающиеся Донбасса
Фото: AmericaRU.com / mfa.gov.ua
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил реформировать Совбез ООН, лишив страны-стороны конфликта права вето. Об этом сообщило «Радио Свобода».

«Совет безопасности должен быть способен давать действенный ответ на кровавые конфликты независимо от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена», - заявил украинец на открытых дебатах в Совбезе, подчеркнув, что в подобных голосованиях «сторона спора должна воздерживаться».

Он поставил в пример Россию, которая не только создаёт «горячие точки» по всему миру, но и блокирует усилия по урегулированию данных конфликтов в Совбезе благодаря праву на вето. «Вернуть вспять распад Советского Союза (…) уже давно стало для Кремля навязчивой мыслью. Россия использует в свою пользу слабости других. И одна из таких институциональных слабостей, которой она злоупотребляет - право вето в Совете безопасности ООН», - поделился мнением Климкин.

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