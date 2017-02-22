Вашингтон отказался от предложения Москвы вместе бомбить сирийскую Ракку

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Наша задача - объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник - международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника… У нас есть все, чтобы эффективно сотрудничать, абсолютно все. И нам ничего не мешает для начала этой работы. Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке. Там все понятно, там все очевидно, там нет противоречий, кто там находится», - заявил глава Минобороны РФ на встрече со студентами.
Однако данная идея, по всей видимости, не нашла поддержки в Пентагоне. Комментируя слова Шойгу, американцы напомнили, что из-за агрессивных действий Москвы военное сотрудничество с ней было практически прекращено на законодательном уровне. В частности, взаимодействие РФ и США в Сирии ограничилось телефонными разговорами о безопасности полётов.
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