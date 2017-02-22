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В США выросло количество поклонников Путина


В США выросло количество поклонников Путина
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Благодаря республиканцам за последние 2 года в США заметно увеличилось количество граждан, симпатизирующих российскому президенту Владимиру Путину. Несмотря на это, подавляющее большинство американцев не столь благосклонны к нему. Таковы результаты опроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup.

«Сегодня американцы видят президента России Владимира Путина в лучшем свете, чем два года назад. 22% опрошенных заявили о симпатии к Путину, что является самым высоким показателем с 2003 года. Ещё в 2015 году симпатизировали Путину всего 13% американцев», - рассказали Gallup, уточнив, что подавляющее большинство граждан США (72%) по-прежнему весьма негативно относятся к российскому лидеру.

По данным экспертов, такому резкому росту симпатии Путин обязан именно приверженцам Республиканской партии. Из-за благосклонной политики к РФ президента Дональда Трампа среди республиканцев за последние 2 года на 20% увеличилось количество тех, кому нравится Путин.

Что касается всей России, то она оказалась в списке стран, к которым американцы относятся не лучшим образом. Опрос показал, что только 28% граждан США в той или иной мере благосклонны к РФ, 70% высказали негативную оценку.

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