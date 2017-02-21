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Чем полезны поцелуи?


Чем полезны поцелуи?
Фото: AmericaRU.com
Поцелуи не только приятны, но и способны положительно сказываться на организме.

Во-первых, поцелуи полезны для зубов. Оказывается, что при поцелуе увеличивается производство слюны, что помогает избавиться от вредных бактерий в ротовой полости. Во-вторых, с помощью поцелуев можно повысить иммунитет: происходит обмен новыми полезными бактериями, которых у каждого человек насчитывается более 700 видов.

В-третьих, благодаря производству гормона окситоцина, поцелуи снижают уровень тревоги. Кроме того, поцелуи могут снизить производство кортизола, гормона стресса. В-четвертых, поцелуи могут уменьшить аллергические реакцию и снизить высокое кровяное давление.

В-пятых, поцелуи замедляют старение. Увеличение притока крови к лицу может стимулировать выработку коллагена и способствовать профилактике раннего старения. В-шестых, поцелуи сжигают калории в результате активной работы мышц. Во время поцелуя задействованы 43 мышцы лица, и сжигается до 26 калорий в минуту. Кроме того, стоит напомнить, что поцелуи усиливают половое влечение.
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