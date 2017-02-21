Зои Салдана и Марко Перего стали родителями в третий раз

Фото: AmericaRU.com
"Марко и я рады поделиться новостью о рождении нашего сына Зена. Пополнение – это настоящее благословение для нашей семьи", - написала звезда «Стражей Галактики». Салдана также выставила фотографию, на которой изображены новорожденный сын и его старшие братья - Сайем и Боуи. На фото близнецы играют с братом, но лица их показаны нечетко.
Актриса известна тем, что очень умело скрывает свою личную жизнь. Салдана не рассказала никаких подробностей о рождении ребенка или даже дате. Как и два года назад, когда близнецы появились на свет, она не объявляла о беременности, и никто не видел ее округлившийся живот.
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