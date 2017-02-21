Зои Салдана и Марко Перего стали родителями в третий раз

21 февраля 2017 года, 20:14

Фото: AmericaRU.com

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38-летняя Зои Салдана (Zoe Saldana) рассказала, что они с мужем, 37-летним Марко Перего (Marco Perego), стали родителями в третий раз. Актриса поделилась радостной новостью в Instagram."Марко и я рады поделиться новостью о рождении нашего сына Зена. Пополнение – это настоящее благословение для нашей семьи", - написала звезда «Стражей Галактики». Салдана также выставила фотографию, на которой изображены новорожденный сын и его старшие братья - Сайем и Боуи. На фото близнецы играют с братом, но лица их показаны нечетко.Актриса известна тем, что очень умело скрывает свою личную жизнь. Салдана не рассказала никаких подробностей о рождении ребенка или даже дате. Как и два года назад, когда близнецы появились на свет, она не объявляла о беременности, и никто не видел ее округлившийся живот.