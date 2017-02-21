В США новая волна угроз: эвакуировали 11 еврейских центров

21 февраля 2017 года, 19:54

Фото: AmericaRU.com

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ФБР расследует очередную волну угроз, поступивших в еврейские центры США. В понедельник сотрудники правоохранительных органов эвакуировали 11 центров.Последняя волна угроз увеличила число подобных инцидентов в 27 штатах до 69 случаев, говорится в заявлении Ассоциации еврейских общинных центров Северной Америки. Ни в одном центре, куда поступили звонки, бомбы найдены не были. На прошлой неделе 27 еврейских центров в 17 штатах сообщили о получении ложных угроз.Дональд Трамп (Donald Trump) прокомментировал последнюю волну звонков с угрозами, заявив, что совершенно очевидно, что подобные действия неприемлемы. "В нашей стране, основанной на гражданских свободах, нет места ненависти и насилию, мотивированному ненавистью", - написал он в Твиттере.С начала года сообщения с угрозами поступали в еврейские центры Нью-Йорка, Нью-Джерси, Огайо, Флориды, Массачусетса, Мэриленда, Мичигана, Миннесоты, Делавэра, Коннектикута, Алабамы, Калифорнии, Мэна, Теннесси, Южной Каролины, Миссури, Висконсина, Техаса и Канзаса.