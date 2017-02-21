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Чем могут обернуться занятия балетом?


Чем могут обернуться занятия балетом?
Фото: AmericaRU.com
Родители, которые считают, что на занятиях балетом их дети учатся дисциплине, правы, но новое исследование показало, что за танцы приходится дорого заплатить.

Исследователи обнаружили, что молодые люди, занимающиеся балетом, психологически негибкие по сравнению со своими сверстниками. Итог: жесткий режим занятий балетом и требовательность педагогов негативно сказываются на психическом здоровье учеников. Занимающиеся балетом боятся потерпеть неудачу и избегают ситуаций, когда это может произойти, что имеет последствия за пределами танцевальной студии.

По мнению ученых, преподавателям балета стоит найти другой метод обучения. "Балет включает в себя дисциплину и физические требования, конкурентоспособность, критику и перфекционистское отношение учителей, а также принятие эмоциональных и физических страданий", - пишут они. Чтобы справиться с проблемой на занятиях некоторые ученики подавляют в себе негативные эмоции, что, по иронии судьбы, только приводит к их накоплению их в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychology of Music».
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