Чем могут обернуться занятия балетом?

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Исследователи обнаружили, что молодые люди, занимающиеся балетом, психологически негибкие по сравнению со своими сверстниками. Итог: жесткий режим занятий балетом и требовательность педагогов негативно сказываются на психическом здоровье учеников. Занимающиеся балетом боятся потерпеть неудачу и избегают ситуаций, когда это может произойти, что имеет последствия за пределами танцевальной студии.
По мнению ученых, преподавателям балета стоит найти другой метод обучения. "Балет включает в себя дисциплину и физические требования, конкурентоспособность, критику и перфекционистское отношение учителей, а также принятие эмоциональных и физических страданий", - пишут они. Чтобы справиться с проблемой на занятиях некоторые ученики подавляют в себе негативные эмоции, что, по иронии судьбы, только приводит к их накоплению их в долгосрочной перспективе.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychology of Music».
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