На побережье Ливии обнаружили тела 74 иммигрантов

Фото: AmericaRU.com
Представитель Красного полумесяца в Ливии Мохаммед аль-Мисрати (Mohammed al-Misrati) заявил, что тела нашли в западной части прибрежного города. Флавио Ди Джакомо (Flavio Di Giacomo) из Международной организации по вопросам миграции сказал, что в лодке, которая отчалила в городе Сабрата, находились около 110 человек.
Аль-Мисрати сказал, что тела нашли в понедельник утром. Ожидается, что число жертв возрастет. Кроме того, рядом с погибшими была найдена разорванная резиновая лодка. По данным Международной организации по вопросам миграции, в этом году через Средиземное море в Европу прибыли 13170 иммигрантов. Более 272 человек погибли или считаются пропавшими без вести.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Москве подросток застрелил собственного тренера по стрельбе →
- В Москве мужчина взял в заложники жену и 3 детей →
- Только 5% американцев относятся к России «очень благосклонно» →
- В Нью-Йорке скончался постпред России в ООН →
- В Великом Новгороде мобильный телефон убил 8-летнюю девочку →
- В Екатеринбурге пенсионерка с сыном зарезали и ограбили почтальоншу →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110025
http://www.americaru.com/news/110025