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Главная страница → Раздел: В миреНа побережье Ливии обнаружили тела 74 иммигрантов
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На побережье Ливии обнаружили тела 74 иммигрантов


На побережье Ливии обнаружили тела 74 иммигрантов
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники гуманитарных организаций обнаружили тела 74 мигрантов, которые выбросило на побережье ливийского города Эз-Завия. Предположительно, иммигранты погибли, когда лодка, на которой они плыли в Средиземном море, потерпела крушение.

Представитель Красного полумесяца в Ливии Мохаммед аль-Мисрати (Mohammed al-Misrati) заявил, что тела нашли в западной части прибрежного города. Флавио Ди Джакомо (Flavio Di Giacomo) из Международной организации по вопросам миграции сказал, что в лодке, которая отчалила в городе Сабрата, находились около 110 человек.

Аль-Мисрати сказал, что тела нашли в понедельник утром. Ожидается, что число жертв возрастет. Кроме того, рядом с погибшими была найдена разорванная резиновая лодка. По данным Международной организации по вопросам миграции, в этом году через Средиземное море в Европу прибыли 13170 иммигрантов. Более 272 человек погибли или считаются пропавшими без вести.
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