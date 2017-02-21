На побережье Ливии обнаружили тела 74 иммигрантов

21 февраля 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники гуманитарных организаций обнаружили тела 74 мигрантов, которые выбросило на побережье ливийского города Эз-Завия. Предположительно, иммигранты погибли, когда лодка, на которой они плыли в Средиземном море, потерпела крушение.Представитель Красного полумесяца в Ливии Мохаммед аль-Мисрати (Mohammed al-Misrati) заявил, что тела нашли в западной части прибрежного города. Флавио Ди Джакомо (Flavio Di Giacomo) из Международной организации по вопросам миграции сказал, что в лодке, которая отчалила в городе Сабрата, находились около 110 человек.Аль-Мисрати сказал, что тела нашли в понедельник утром. Ожидается, что число жертв возрастет. Кроме того, рядом с погибшими была найдена разорванная резиновая лодка. По данным Международной организации по вопросам миграции, в этом году через Средиземное море в Европу прибыли 13170 иммигрантов. Более 272 человек погибли или считаются пропавшими без вести.