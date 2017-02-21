Певец и актер Дэвид Кэссиди признался, что ему диагностировали деменцию

21 февраля 2017 года, 18:41

Фото: AmericaRU.com

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Дэвид Кэссиди (David Cassidy), который в 1970-е годы был кумиром подростков, признался в том, что страдает деменцией. Он также заявил, что прекращает свою музыкальную карьеру.Звезда «Семьи Партридж» рассказал о своем состоянии в эти выходные в интервью с журналом People, которое он дал после концерта в Калифорнии. Во время выступления певец не мог вспомнить слова песен, которые поет в течение 50 лет. Физически 66-летний Кэссиди также выглядел не очень.Он рассказал, что видел, как его дедушка и мама борются со слабоумием. Кэссиди сказал, что его мать страдала деменцией вплоть до своей смерти в 89 лет. «Я отказывался в это верить, но какая-то часть меня всегда знала, что это произойдет», - заявил он.Кэссиди прославился в роли поющего подростка, сердцееда Кита Партриджа в телесериале «Семья Партриджей», который выходил с 1970 по 1974 год. Позже он начал сольную карьеру певца.