Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:32 pm | Чикаго 11:32 am | Сан-Франциско 9:32 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак конституция тела может повлиять на риск заболеваний?
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Как конституция тела может повлиять на риск заболеваний?


Как конституция тела может повлиять на риск заболеваний?
Фото: AmericaRU.com
Может ли конституция тела может повлиять на риск возникновения заболеваний? Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Journal of the American Medical Association», показало, что люди с генетической предрасположенностью к типу фигуры «яблоко» имеют более высокий риск таких заболеваний, как сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

У людей с типом фигуры «яблоко» большая часть жира скапливается в области живота, что наиболее опасно, по мнению многих врачей и диетологов. "Избыток висцерального жира вызывает избыточное отложение жирных кислот в печени и в мышцах, которые затем инициируют изменения в организме. Эти изменения включают в себя повышенный риск развития диабета, инфаркта миокарда, инсульта и других заболеваний", - говорит Лорен Блейк (Lauren Blake), диетолог медицинского центра Векснера при Университете Огайо.

Хорошая новость заключается в том, что люди с такой конституцией тела могут предпринять некоторые шаги, чтобы снизить риск заболевания: здоровый рацион питания, физическая активность, похудение и осведомленность о рисках.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110021
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus