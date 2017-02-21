Как конституция тела может повлиять на риск заболеваний?

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У людей с типом фигуры «яблоко» большая часть жира скапливается в области живота, что наиболее опасно, по мнению многих врачей и диетологов. "Избыток висцерального жира вызывает избыточное отложение жирных кислот в печени и в мышцах, которые затем инициируют изменения в организме. Эти изменения включают в себя повышенный риск развития диабета, инфаркта миокарда, инсульта и других заболеваний", - говорит Лорен Блейк (Lauren Blake), диетолог медицинского центра Векснера при Университете Огайо.
Хорошая новость заключается в том, что люди с такой конституцией тела могут предпринять некоторые шаги, чтобы снизить риск заболевания: здоровый рацион питания, физическая активность, похудение и осведомленность о рисках.
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