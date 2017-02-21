Как конституция тела может повлиять на риск заболеваний?

21 февраля 2017 года, 18:20

Фото: AmericaRU.com

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Может ли конституция тела может повлиять на риск возникновения заболеваний? Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Journal of the American Medical Association», показало, что люди с генетической предрасположенностью к типу фигуры «яблоко» имеют более высокий риск таких заболеваний, как сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.У людей с типом фигуры «яблоко» большая часть жира скапливается в области живота, что наиболее опасно, по мнению многих врачей и диетологов. "Избыток висцерального жира вызывает избыточное отложение жирных кислот в печени и в мышцах, которые затем инициируют изменения в организме. Эти изменения включают в себя повышенный риск развития диабета, инфаркта миокарда, инсульта и других заболеваний", - говорит Лорен Блейк (Lauren Blake), диетолог медицинского центра Векснера при Университете Огайо.Хорошая новость заключается в том, что люди с такой конституцией тела могут предпринять некоторые шаги, чтобы снизить риск заболевания: здоровый рацион питания, физическая активность, похудение и осведомленность о рисках.