В результате авиакатастрофы в Австралии погибли пилот и 4 американских туристов

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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что перед аварией пилот сообщил об отказе двигателя. Посольство США в Австралии подтвердило гибель четверых американцев. "Посольство США в Канберре и Консульство Соединенных Штатов Америки в Мельбурне работает в тесном сотрудничестве с местными властями. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь семьям погибших", - говорится в заявлении.
По словам премьер-министра штата Виктория Дэниела Эндрюса (Daniel Andrews), это была самая худшая авария в штате за последние 30 лет. Двухмоторный самолет Beechcraft Super King Air вылетел из второго по величине аэропорта Мельбурна в пригороде Эссендон. Его пассажиры направлялись в Тасманию для игры в гольф. Самолет врезался в складские помещения торгового центра Direct Factory Outlet.
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