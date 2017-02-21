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В результате авиакатастрофы в Австралии погибли пилот и 4 американских туристов


В результате авиакатастрофы в Австралии погибли пилот и 4 американских туристов
Фото: AmericaRU.com
Четверо американских туристов и австралийский пилот погибли в результате авиакатастрофы, которая произошла, когда вскоре после взлета в городе Мельбурн небольшой самолет врезался в торговый центр.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что перед аварией пилот сообщил об отказе двигателя. Посольство США в Австралии подтвердило гибель четверых американцев. "Посольство США в Канберре и Консульство Соединенных Штатов Америки в Мельбурне работает в тесном сотрудничестве с местными властями. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь семьям погибших", - говорится в заявлении.

По словам премьер-министра штата Виктория Дэниела Эндрюса (Daniel Andrews), это была самая худшая авария в штате за последние 30 лет. Двухмоторный самолет Beechcraft Super King Air вылетел из второго по величине аэропорта Мельбурна в пригороде Эссендон. Его пассажиры направлялись в Тасманию для игры в гольф. Самолет врезался в складские помещения торгового центра Direct Factory Outlet.
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