В результате авиакатастрофы в Австралии погибли пилот и 4 американских туристов

21 февраля 2017 года, 17:52

Фото: AmericaRU.com

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Четверо американских туристов и австралийский пилот погибли в результате авиакатастрофы, которая произошла, когда вскоре после взлета в городе Мельбурн небольшой самолет врезался в торговый центр.Сотрудники правоохранительных органов заявили, что перед аварией пилот сообщил об отказе двигателя. Посольство США в Австралии подтвердило гибель четверых американцев. "Посольство США в Канберре и Консульство Соединенных Штатов Америки в Мельбурне работает в тесном сотрудничестве с местными властями. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь семьям погибших", - говорится в заявлении.По словам премьер-министра штата Виктория Дэниела Эндрюса (Daniel Andrews), это была самая худшая авария в штате за последние 30 лет. Двухмоторный самолет Beechcraft Super King Air вылетел из второго по величине аэропорта Мельбурна в пригороде Эссендон. Его пассажиры направлялись в Тасманию для игры в гольф. Самолет врезался в складские помещения торгового центра Direct Factory Outlet.