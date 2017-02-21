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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВерховный суд рассмотрит дело мексиканского подростка, убитого сотрудником пограничной службы США
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Верховный суд рассмотрит дело мексиканского подростка, убитого сотрудником пограничной службы США


Верховный суд рассмотрит дело мексиканского подростка, убитого сотрудником пограничной службы США
Фото: AmericaRU.com
Верховный суд США рассмотрит апелляцию родителей мексиканского подростка, который был убит сотрудником американской пограничной службы. Дело может помочь определить, когда иностранцы могут обращаться за защитой в суды Соединенных Штатов.

Во вторник судьи заслушают аргументы по делу, поводом для которого стал инцидент, произошедший в июне 2010 года возле трубопровода, отделяющего города Эль-Пасо, штат Техас, и Сьюдад-Хуарес, Мексика. Обстоятельства происшествия не известны, но ясно то, что сотрудник пограничной службы США выстрелил в Серхио Адриана Эрнандеса Гуерека (Sergio Adrian Hernandez Guereca), находившегося на территории Мексики. Суды низшей инстанции отклонили иск родителей.

Четвертая поправка к Конституции США запрещает необоснованные обыски и задержания. Опираясь на нее Верховный суд может принять решение относительного, того могут ли иностранцы, пострадавшие или убитые за пределами США, обратиться в американские суды.
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