Верховный суд рассмотрит дело мексиканского подростка, убитого сотрудником пограничной службы США

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Во вторник судьи заслушают аргументы по делу, поводом для которого стал инцидент, произошедший в июне 2010 года возле трубопровода, отделяющего города Эль-Пасо, штат Техас, и Сьюдад-Хуарес, Мексика. Обстоятельства происшествия не известны, но ясно то, что сотрудник пограничной службы США выстрелил в Серхио Адриана Эрнандеса Гуерека (Sergio Adrian Hernandez Guereca), находившегося на территории Мексики. Суды низшей инстанции отклонили иск родителей.
Четвертая поправка к Конституции США запрещает необоснованные обыски и задержания. Опираясь на нее Верховный суд может принять решение относительного, того могут ли иностранцы, пострадавшие или убитые за пределами США, обратиться в американские суды.
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