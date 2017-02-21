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В Москве подросток застрелил собственного тренера по стрельбе


В Москве подросток застрелил собственного тренера по стрельбе
Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Трагическая история произошла в столице РФ – Москве. 15-летний подросток на занятии по стрельбе в тире застрелил собственного тренера, после чего с оружием скрылся с места преступления. Через несколько часов труп мальчика обнаружили на железнодорожных путях. Об этом сообщило управление СК РФ по Москве.

«Вечером 20 февраля 2017 года в тире (…) в городе Москве, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, а затем целенаправленно произвел выстрелы в инструктора и скрылся с места происшествия», - рассказали следователи, отметив, что 29-летний инструктор скончался в больнице от полученного ранения.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Оперативно были организованы поиски несовершеннолетнего стрелка. Его удалось обнаружить через несколько часов, мертвым, на железнодорожных путях. По предварительной информации, мальчик совершил самоубийство.
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