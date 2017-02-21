Россия согласилась передать Украине 12 заключенных

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с оккупированного Крыма в Россию», - сообщил чиновник, уточнив, что это не политзаключенные, а украинцы, которые были осуждены украинским судом и в 2014 году на момент аннексии отбывали наказание в Крыму.
«Сейчас передача запланирована на 3 марта», - поделился информацией замминистра.
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