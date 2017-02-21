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Главная страница → Раздел: УкраинаПутин пытается создать на Донбассе украинское Алеппо, - Порошенко
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Путин пытается создать на Донбассе «украинское Алеппо», - Порошенко


Путин пытается создать на Донбассе украинское Алеппо, - Порошенко
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Bild обвинил президента РФ Владимира Путина в продолжающейся войне на Донбассе. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«У причины того, почему Минский мирный договор не функционирует, есть имя - Путин! Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, соблюдая договоренности, однако Россия и впредь убивает. Обещания, которые дает правительство России, ежедневно нарушаются, ситуация в отдельных частях востока Украины драматическая. У нас есть однозначные доказательства того, что обстрелы гражданских объектов осуществляются целенаправленно. Путин пытается создать там украинское Алеппо», - выдвинул обвинения украинский лидер, подчеркнув, что Россия пока до конца не выполнила ни одного пункта минских соглашений.

«Это же так просто: если Путин будет соблюдать Минск, если, наконец, из нашей земли будут выведены все войска, тогда воцарится мир. Однако на данный момент ничего подобного, к сожалению, не происходит», - добавил Порошенко.

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