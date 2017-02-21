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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия готовила аннексию Крыма с 2004 года, - экс-губернатор Севестополя
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Россия готовила аннексию Крыма с 2004 года, - «экс-губернатор» Севестополя


Россия готовила аннексию Крыма с 2004 года, - экс-губернатор Севестополя
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Российские власти около 10 лет ждали удобного случая аннексировать у Украины Крым. Об этом в интервью российскому агентству ТАСС сознался бывший «губернатор» города Севастополя Алексей Чалый.

Сепаратист заявил, что годами занимался пророссийской пропагандой на полуострове, ожидая аннексии. «В 2004–2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с "оранжевой революцией". Но юридически крепкая база для наших действий могла появиться только в случае, если бы возник период беззакония, когда нельзя оставаться в рамках закона, если с тобой перестают говорить на языке закона. В 2004–2005 года этого не случилось. Тогда, как вы помните, в Киеве произошла практически легитимная передача власти», - заявил Чалый, отметив, что ещё один критический момент произошел в 2008 году, во время войны России в Южной Осетии.

«Ющенко был президентом Украины. Черноморский флот России принимал участие в операции, и когда они возвращались в Севастополь, на свою главную базу, Ющенко дал команду их не пускать… Это провокация на уровне, близком к объявлению войны. Я не буду вдаваться в детали, но на самом деле к этому было очень близко…Тогда мы тоже готовились к захвату власти в городе. Но не получилось», - рассказал сепаратист.

Он также сознался, что в 2014 году, когда президент РФ Владимир Путин таки решился на аннексию, он принимал весьма активное участие в захвате украинского полуострова.

Как известно, 27 февраля 2014 года российские военнослужащие без опознавательных знаков (так называемые «вежливые люди») вторглись в Крым, захватив военные, пограничные и государственные объекты на полуострове. Под их контролем 16 марта нелегитимные крымские власти провели «референдум» о присоединении Крыма к РФ. Через 2 дня, 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Практически все страны мира отказались признать результаты незаконного референдума, осудив действия Кремля. В отношении России были приняты санкции.

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