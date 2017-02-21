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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеШансы, что ожирение унаследовано от родителей, высоки
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Шансы, что ожирение унаследовано от родителей, высоки


Шансы, что ожирение унаследовано от родителей, высоки
Фото: AmericaRU.com
Ожирение - не только косметическая проблема. Лишний вес является основной причиной многих заболеваний, включая диабет, проблемы с дыханием и болезни сердца. Новое исследование показало, что порядка 30-40% случаев ожирения унаследовано детьми от родителей.

Результаты исследования показали, что у детей, попадающих в категорию тяжелого ожирения, наследственность влияет на процесс накопления веса в 55-60% случаев. Таким образом, почти половина склонности к ожирению обусловлена генетикой и семейным окружением.

Удивительно, но родительский эффект менее всего заметен у худых детей – лишь 10% от мамы и от папы. В ситуации с полными детьми влияние из родителей возрастает до 30% от каждого. «Это показывает, что дети, у которых родители страдают ожирением, имеет гораздо больше шансов быть полным во взрослом возрасте», - отметил автор анализа Питер Долтон (Peter Dolton). Его команда в исследовании охватила данные 100 тысяч семей из шести стран мира, включая США.
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