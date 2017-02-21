В ОБСЕ раскритиковали решение Путина о признании «паспортов» «ДНР/ЛНР»

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/osce.org
«Председательство ОБСЕ выражает серьезную обеспокоенность по поводу этой меры, принятой в Российской Федерации. По нашему мнению, этот указ находится в противоречии с целями процесса урегулирования в восточной части Украины», - заявили в ОБСЕ, подчеркнув, что такая мера грозит дальнейшей эскалацией кровопролитного конфликта.
«Односторонние действия ставят под угрозу усилия по разрешению кризиса в и вокруг Украины», - предупредили в международной организации.
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